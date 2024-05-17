„Лесной Экспресс“: создана карта с походными тропами вблизи железнодорожных станций

В рамках кампании „Лесной экспресс“ создана специальная онлайн-карта, на которой собрано более тридцати маршрутов для пеших прогулок и обозначены природные достопримечательности, расположенные вблизи железнодорожных станций. На поездах можно добраться до муравьиных королевств, барсучьих городков, самых высоких елей в Эстонии, метеоритных кратеров и увидеть диких животных.

Также карта содержит информацию о бесплатных походах с гидом RMK, расписание поездов и информацию о билетах. Все объекты и маршруты снабжены ссылками на сайт RMK „Вместе с природой“, где представлены более подробные описания и инструкции по поведению в лесу. Всего на карту нанесено более 30 железнодорожных станций.

„Ежегодно на поездах путешествуют более восьми миллионов человек. Обычно маленькие промежуточные станции не пользуются популярностью. Во время кампании „Лесной экспресс“ мы рекомендуем открыть для себя небольшие лесные станции и исследовать красоту местной природы, – говорит председатель правления Elron Лаури Бетлем. – Пассажирский поезд – один из самых быстрых и экологически чистых способов отправиться в поход“.

Ежегодно по лесным тропам Эстонии, протяженностью около 3300 километров с сотнями площадок для костра и кемпинга, совершаются три миллиона походов. По словам председателя правления RMK Микка Маррана, сотрудничество двух организаций поможет наслаждаться природой тем, у кого нет личного транспортного средства. „Мы хотим привлечь в лес еще больше людей — распространить информацию о том, что поход, который оздоравливает тело и дух, возможен и на поезде. RMK подобрал более 60 мест, до которых легко добраться от железнодорожной станции“, — сказал Марран.

В электричках (Таллинн – Кейла/Клоогаранна/Турба/Палдиски и Таллинн – Айгвиду) для удобства поездок на природу можно бесплатно провозить велосипед.

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