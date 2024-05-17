Касса здоровья: как сохранить медицинскую страховку после окончания учебы?

Медицинское страхование продолжает действовать и в случае, если вы зарегистрировались в качестве безработного или заключили с Кассой здоровья договор добровольного страхования.

Продолжение учебы в профессиональном училище или в высшем учебном заведении

Если вы продолжите учебу в профессиональном училище или в высшем учебном заведении, вы застрахованы на весь номинальный период учебной программы и еще в течение трех месяцев после окончания учебы. При поступлении в профессиональное училище или высшее учебное заведение для продолжения действия медицинского страхования не нужно подавать отдельные документы в Кассу здоровья – данные учащихся и студентов, обучающихся в Эстонии, передает в Кассу здоровья Министерство образования и науки.

Если вы не закончите школу в установленные сроки или вас отчислят по какой-либо причине, медицинское страхование закончится через один месяц после номинального времени учебной программы или отчисления из учебного заведения.

При взятии академического отпуска действие медицинского страхования приостанавливается и продолжается после окончания академического отпуска. При этом действие медицинского страхования не прекращается, если причиной академического отпуска является болезнь, травма или если вы застрахованы на какой-либо другой основе (например, работаете или ожидаете ребенка).

Продолжение обучения за рубежом

При обучении за рубежом для продолжения медицинского страхования необходимо в начале каждого учебного года подавать в Кассу здоровья заявление вместе с документом, подтверждающим обучение в зарубежном учебном заведении. Заявление и дополнительную информацию можно найти на интернет-странице Кассы здоровья.