Помогите найти хозяина! Мужчина бросил пожилого пса умирать на автобусной остановке

Во вторник, 14 мая, в 7:35 в автобус Hansaliinid, следовавший из Раквере, на остановке Сиккани вошел мужчина 40-50 лет с собакой. На видео, снятое случайным очевидцем, видно, что на мужчине была кепка и он имел при себе рюкзак. Выйдя на автобусной остановке в Вызу, он снял с шеи собаки поводок и ушел.

„Этот пожилой пес смотрел и все 24 часа ждал автобуса, чтобы его забрали. Он доверял тебе!“ - не скрывает своего возмущения владелица MTÜ Aita Mind Koju Ирмели Грёнберг, под чью опеку попала собака. Поскольку Грёнберг потребовалось несколько часов, чтобы добраться из своего расположенного в Килинги-Нымме приюта до Вызу, за собакой в это время смотрел случайный человек, который ее и нашел. Он отвел животное в тень и предложил воды.

Когда Грёнберг прибыла на место, то обнаружила, что состояние здоровья собаки настолько плохое, что нужно ехать в отделение неотложной ветеринарной помощи в Таллинне. К сожалению, там врачи установили, что спасти пса, которому около 13 лет, не удастся. „Опухоли в желудке и легких, воздух в желудке, кишечник полон песка и гравия, нижних зубов практически нет, кожа на лапах повреждена, - перечислил Грёнберг. - К сожалению, пришлось дать ему уйти“.

Однако владелица организации не отказалась от поисков хозяина собаки, тем более что за эвтаназию пришлось заплатить ей. Всех, кто знает владельца собаки, просят позвонить по номеру 58036095 или оставить сообщение в Facebook на странице MTÜ Aita Mind Koju.

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