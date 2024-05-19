Министр климата неожиданно отказался от системы штрафных баллов для водителей и разрабатывает новое решение

В Эстонии ситуация с дорожной безопасностью обстоит из рук вон плохо. Водители игнорируют правила дорожного движения, ежегодно в авариях гибнет 50 человек. Все специалисты по безопасности дорожного движения называют систему штрафных баллов наилучшим решением, чтобы исправить ситуацию, но министр климата Кристен Михал (Партия реформ) вместо того, чтобы задействовать ее, решил создать новую систему.

При этом ни одного бесспорного аргумента, объясняющего такой резкий разворот, не прозвучало. Впрочем, когда политик получает мандат от избирателей, он может и без аргументов обойтись, и мнение экспертов проигнорировать.