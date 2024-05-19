19.05.2024, 18:00
Министр климата неожиданно отказался от системы штрафных баллов для водителей и разрабатывает новое решение(13)
В Департаменте полиции и погранохраны ничего об этом не знали.
ФОТО: | Delfi Meedia
В Эстонии полным ходом шла подготовка к внедрению поддержанной экспертами и оправдавшей себя в других странах системы штрафных баллов для водителей, однако министр климата Кристен Михал решил отказаться от ее внедрения, не обсуждая это с заинтересованными сторонами, пишет издание Eesti Päevaleht.
В Эстонии ситуация с дорожной безопасностью обстоит из рук вон плохо. Водители игнорируют правила дорожного движения, ежегодно в авариях гибнет 50 человек. Все специалисты по безопасности дорожного движения называют систему штрафных баллов наилучшим решением, чтобы исправить ситуацию, но министр климата Кристен Михал (Партия реформ) вместо того, чтобы задействовать ее, решил создать новую систему.
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