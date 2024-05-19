Новости Эстонии
19.05.2024, 18:00

Министр климата неожиданно отказался от системы штрафных баллов для водителей и разрабатывает новое решение

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В Департаменте полиции и погранохраны ничего об этом не знали.
О том, что система штрафных баллов для водителей больше не обсуждается, не сообщили ни общественности, ни полиции, которая ежедневно имеет дело с нарушителями ПДД.
О том, что система штрафных баллов для водителей больше не обсуждается, не сообщили ни общественности, ни полиции, которая ежедневно имеет дело с нарушителями ПДД.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

В Эстонии полным ходом шла подготовка к внедрению поддержанной экспертами и оправдавшей себя в других странах системы штрафных баллов для водителей, однако министр климата Кристен Михал решил отказаться от ее внедрения, не обсуждая это с заинтересованными сторонами, пишет издание Eesti Päevaleht.

В Эстонии ситуация с дорожной безопасностью обстоит из рук вон плохо. Водители игнорируют правила дорожного движения, ежегодно в авариях гибнет 50 человек. Все специалисты по безопасности дорожного движения называют систему штрафных баллов наилучшим решением, чтобы исправить ситуацию, но министр климата Кристен Михал (Партия реформ) вместо того, чтобы задействовать ее, решил создать новую систему.

При этом ни одного бесспорного аргумента, объясняющего такой резкий разворот, не прозвучало. Впрочем, когда политик получает мандат от избирателей, он может и без аргументов обойтись, и мнение экспертов проигнорировать.

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