17.05.2024, 14:35
„Я симпатизирую нескольким кандидатам“. Андрус Ансип рассказал, за кого будет голосовать на выборах в Европарламент
ФОТО: | Delfi Meedia
Когда речь заходит о выборах, люди часто держат в секрете, за кого планируют голосовать. Андрус Ансип, который в этом году сам не будет баллотироваться в Европарламент и решил посвятить себя роли дедушки, не скрывает своих политических предпочтений и даже дает рекомендации своим сторонникам.
По словам Ансипа, ни одно европейское правило не рождается без участия Эстонии или эстонцев. „Сейчас я наблюдаю за дебатами кандидатов и у меня создалось ощущение, что многие считают Европу чем-то далеким и думают, что то, чем занимается ЕС, — это только внешняя политика. На самом деле это не только внешняя политика, там гармонизированным образом формируются правила, по которым мы организуем нашу жизнь здесь, в Эстонии.
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