„Я симпатизирую нескольким кандидатам“. Андрус Ансип рассказал, за кого будет голосовать на выборах в Европарламент

По словам Ансипа, ни одно европейское правило не рождается без участия Эстонии или эстонцев. „Сейчас я наблюдаю за дебатами кандидатов и у меня создалось ощущение, что многие считают Европу чем-то далеким и думают, что то, чем занимается ЕС, — это только внешняя политика. На самом деле это не только внешняя политика, там гармонизированным образом формируются правила, по которым мы организуем нашу жизнь здесь, в Эстонии.