Новости Эстонии
17.05.2024, 10:11

Несмотря на возражения центристов столичное горсобрание проголосовало за закрытие фонда „Таллиннский русский лицей“

 
Когда в коалицию входили центристы, Таллиннская горуправа не возражала против того, чтобы „Таллиннским русским лицеем“ руководил легендарный школьный директор Сергей Гаранжа.
Когда в коалицию входили центристы, Таллиннская горуправа не возражала против того, чтобы „Таллиннским русским лицеем“ руководил легендарный школьный директор Сергей Гаранжа.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Новая коалиция приняла решение ликвидировать целевое учреждение, на деятельность которого ежегодно тратилось до 60 000 евро. „Таллиннский русский лицей“ критиковали Харьюская управа, Министерство образования и все партии, за исключением Центристской.

Столичное городское собрание большинством голосов приняло решение закрыть целевое учреждение „Таллиннский русский лицей“, за закрытие проголосовали 44 депутата, 33 были против.

Целевое учреждение было создано 12 лет назад (Михаил Кылварт занимал тогда пост вице-мэра). Фонд был создан при Линнамяэском русском лицее, возглавлял который легендарный Сергей Гаранжа. В 2022 году Гаранжа подал в отставку, и хотя сам он не называл причины своего ухода, СМИ неоднократно писали о том, что ему никак не удается выучить эстонский язык.

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