17.05.2024, 10:11
Несмотря на возражения центристов столичное горсобрание проголосовало за закрытие фонда „Таллиннский русский лицей“
ФОТО: | Delfi Meedia
Новая коалиция приняла решение ликвидировать целевое учреждение, на деятельность которого ежегодно тратилось до 60 000 евро. „Таллиннский русский лицей“ критиковали Харьюская управа, Министерство образования и все партии, за исключением Центристской.
Столичное городское собрание большинством голосов приняло решение закрыть целевое учреждение „Таллиннский русский лицей“, за закрытие проголосовали 44 депутата, 33 были против.
Уже заказано?