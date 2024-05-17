Несмотря на возражения центристов столичное горсобрание проголосовало за закрытие фонда „Таллиннский русский лицей“

Целевое учреждение было создано 12 лет назад (Михаил Кылварт занимал тогда пост вице-мэра). Фонд был создан при Линнамяэском русском лицее, возглавлял который легендарный Сергей Гаранжа. В 2022 году Гаранжа подал в отставку, и хотя сам он не называл причины своего ухода, СМИ неоднократно писали о том, что ему никак не удается выучить эстонский язык.