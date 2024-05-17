Вотум недоверия реформисту Пяртелю-Пеэтеру Пере не нашел поддержки в Таллиннском горсобрании

На начавшемся вчера заседании Таллиннского городского собрания последним вопросом в повестке дня стоял вотум недоверия вице-мэру Пяртелю-Пеэтеру Пере. Вотум выдвинули 2 мая 39 депутатов от фракции Центристской партии и Эстонской консервативной народной партии в столичном горсобрании.

Для подачи заявление о вотуме недоверия его должны были подписать не менее 20 членов горсобрания. Для того, что вотум недоверия прошел, нужна была поддержка как минимум 40 членов горсобрания.

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