Радикулит заставил президента Кариса отменить встречи

Глава государства сделал это по рекомендации врачей в связи с внезапной болью в пояснице, мешающей двигаться. Карис приветствует участников конференции посредством видеозаписи. Последние несколько дней были напряженными для президента Кариса: он совершил поездку по Эстонии вместе с президентом Исландии Гудни Торлациусом Йоханнессоном, который находился с визитом в стране.