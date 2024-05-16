16.05.2024, 16:19
Радикулит заставил президента Кариса отменить встречи
ФОТО: | Delfi Meedia
Президент Алар Карис отменил свои сегодняшние встречи, в том числе участие в конференции Леннарта Мери.
Глава государства сделал это по рекомендации врачей в связи с внезапной болью в пояснице, мешающей двигаться. Карис приветствует участников конференции посредством видеозаписи. Последние несколько дней были напряженными для президента Кариса: он совершил поездку по Эстонии вместе с президентом Исландии Гудни Торлациусом Йоханнессоном, который находился с визитом в стране.
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