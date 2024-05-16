Новости Эстонии
16.05.2024, 16:19

Радикулит заставил президента Кариса отменить встречи

 
Delfi
President Alar Karist tabas nimmevalu.
President Alar Karist tabas nimmevalu.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Президент Алар Карис отменил свои сегодняшние встречи, в том числе участие в конференции Леннарта Мери.

Глава государства сделал это по рекомендации врачей в связи с внезапной болью в пояснице, мешающей двигаться. Карис приветствует участников конференции посредством видеозаписи. Последние несколько дней были напряженными для президента Кариса: он совершил поездку по Эстонии вместе с президентом Исландии Гудни Торлациусом Йоханнессоном, который находился с визитом в стране.

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