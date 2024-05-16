Скончался легендарный лесной брат и борец за свободу Эстонии Руубен Ламбур

„В возрасте 99 лет этот мир покинул борец за свободу, бывший лесной брат, почетный гражданин волости Раквере, кавалер Золотого гербового знака Ляэне-Вирумаа и мой добрый друг и товарищ Руубен Ламбур. Мы были знакомы с ним почти 15 лет, в последний раз встречались около месяца назад. Он был, как всегда, весел и позитивен“, - написал в социальных Свен Хыбемяги о своем друге.

У Руубена Ламбура выпала тяжелая судьба, он прожил непростую жизнь, был лесным братом, попал в лагеря ГУЛАГа, вернулся в Эстонию. Ему, уроженцу Вирумаа, было всего 16 лет, когда он взял в руки оружие и стал лесным братом.

В лесу он был дважды ранен. Когда в 1947 году он навещал родных в деревне Перессааре, его ранили, пуля попала в голову, войдя под глазом и выйдя из затылка, но он выжил.

О своей жизни Руубен Ламбур рассказал в книге „Alutaguse saaga“ („Алутагузеская сага“), которая увидела свет в 2021 году.

Он был уважаемым человеком, у него побывали представители всех политических партий Эстонии, приглашая вступить в свои ряды. „Я хочу быть абсолютно свободным человеком, а в партии я не будут свободен“, - сказал он в одном из интервью в 2023 году. Руубена Ламбура часто приглашали принять участие в церемониях возложения венков к мемориалам, он был желанным гостем в военном училище, встречался с ветеранами, выступал перед молодежью.

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