„Если украинцы отказываются считать себя русскими, значит, они нацисты“. Политолог рассказал, что на самом деле означает понятие „денацификация“

„Когда в Советском Союзе делали первые переводы Mein Kampf, книги Гитлера „Моя борьба“, этот перевод особым образом отредактировали, чтобы показать, что основной целью уничтожения Третьего Рейха являются не евреи, а русские. Это было специально так отредактировано“, — считает Шеховцов.

Он отметил, что в советском понимании фашизм и нацизм — это антисоветизм, антикоммунизм. В современной России этот подход нашел продолжение: фашизм — это движение против русских.

„Например, когда Кремль сотрудничает с европейскими фашистами, это нормально, потому что они за Россию, а значит — они не против русских, — приводит пример Шеховцов. — Не фашисты, а консерваторы. А если украинцы отказываются считать себя русскими, значит, они против русских, значит, они нацисты. То есть денацификация — это уничтожение вот этой „опухоли“, это какие-то запутавшиеся русские, они забыли, что они русские. Уничтожение, денацификация — это про геноцид. Это не про борьбу с какими-то фашистами.

Это уничтожение украинской нации, существование которой подрывает идеологический фундамент конструкции русского мира как русской цивилизации. Путин считает, что русские, Россия — это отдельная цивилизация, и она не может быть частью Запада. Она не может идти по этому демократическому пути. А украинцы, если они движутся на Запад и успешно интегрируются в западные структуры и в европейскую цивилизацию, подрывают эту идею, что русские не могут этого сделать, потому что он верит, что украинцы — это русские“.

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