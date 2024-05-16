16.05.2024, 13:40
В столкновении двух грузовиков и легковушки пострадал человек
ФОТО: | Delfi Meedia
В волости Хяэдемеэсте произошла авария с участием трех автомобилей, одного водителя доставили в больницу.
Сегодня в12:20 Центр тревоги получил сообщение о ДТП в волости Хяэдеместе на 167-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, где столкнулись два грузовика и легковой автомобиль.
Водитель легковушки пострадал в аварии, и скорая помощь доставила его в больницу. Водители грузовиков не пострадали, но были повреждены их машины.
Движение на месте происшествия нарушено.
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