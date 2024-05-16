Виновник аварии со смертельным исходом избежал наказания из-за деменции. Врач официально невиновен, законы несовершенны(12)
Справку о состоянии здоровья страдающий деменцией мужчина преклонного возраста, ставший виновником ДТП со смертельным исходом, получил накануне трагической аварии. В каком состоянии он находился во время визита к врачу, были ли у него симптомы болезни? Только врач знает ответы на эти вопросы. Закон позволяет человеку быть участником дорожного движения даже если по его вине произошла смертельная авария, пишет портал Delfi.
Несчастье случилось 3 мая прошлого года во второй половине дня в Тарту на Арукюла теэ. 83-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Volvo, сбил молодую женщину, которая с детской коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель даже не предпринял попытки снизить скорость. Скорая доставила пострадавшую женщину и ее восьмимесячного ребенка в больницу. Через четыре дня ребенок, несмотря на усилия врачей, умер. Мать получила тяжелые травмы.