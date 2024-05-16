Виновник аварии со смертельным исходом избежал наказания из-за деменции. Врач официально невиновен, законы несовершенны

Справку о состоянии здоровья страдающий деменцией мужчина преклонного возраста, ставший виновником ДТП со смертельным исходом, получил накануне трагической аварии. В каком состоянии он находился во время визита к врачу, были ли у него симптомы болезни? Только врач знает ответы на эти вопросы. Закон позволяет человеку быть участником дорожного движения даже если по его вине произошла смертельная авария, пишет портал Delfi.