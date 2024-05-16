ЧП и криминал
16.05.2024, 17:30

Виновник аварии со смертельным исходом избежал наказания из-за деменции. Врач официально невиновен, законы несовершенны

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Расследование шло почти год.
В память о погибшем малыше к обочине дороги до сих пор несут свечи.
В память о погибшем малыше к обочине дороги до сих пор несут свечи.
ФОТО: Delfi Meedia

Справку о состоянии здоровья страдающий деменцией мужчина преклонного возраста, ставший виновником ДТП со смертельным исходом, получил накануне трагической аварии. В каком состоянии он находился во время визита к врачу, были ли у него симптомы болезни? Только врач знает ответы на эти вопросы. Закон позволяет человеку быть участником дорожного движения даже если по его вине произошла смертельная авария, пишет портал Delfi.

Несчастье случилось 3 мая прошлого года во второй половине дня в Тарту на Арукюла теэ. 83-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Volvo, сбил молодую женщину, которая с детской коляской переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель даже не предпринял попытки снизить скорость. Скорая доставила пострадавшую женщину и ее восьмимесячного ребенка в больницу. Через четыре дня ребенок, несмотря на усилия врачей, умер. Мать получила тяжелые травмы.

Как сказала Delfi прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя, при расследовании дела с такими трагическими последствиями в ходе досудебного производства предстояло выяснить, можно ли привлечь подозреваемого к уголовной ответственности.

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