Новости Эстонии
16.05.2024, 14:35

Столичная коалиция под угрозой? Isamaa недовольна возможной отсрочкой при переходе на эстонский язык обучения

 
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Таллиннская городская власть рассматривает возможность предоставления русскоязычным учителям дополнительного времени для сдачи экзамена по эстонскому языку. Партия Isamaa возмущена этой идеей и обвиняет партнеров по коалиции в нарушении договоренностей.

Вчера Isamaa из открытых каналов узнала, что у Таллинна зреет план попросить отсрочку в переходе на эстоноязычное образование, сообщил сегодня Delfi вице-мэр от Isamaa Карл Сандер Касе. В частности, вчера мэр Евгений Осиновский (СДПЭ) сказал, что в столице 350 учителей, которые с осени будут продолжать преподавать на русском языке и которые должны знать эстонский на уровне B2, но которые, скорее всего, к новому учебному году это требование не выполнят. Город Таллинн хочет дать им дополнительное время для сдачи языкового экзамена. Говорилось о продлении срока на два года.

Isamaa такая перемена курса не устраивает.

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