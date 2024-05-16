Столичная коалиция под угрозой? Isamaa недовольна возможной отсрочкой при переходе на эстонский язык обучения

Вчера Isamaa из открытых каналов узнала, что у Таллинна зреет план попросить отсрочку в переходе на эстоноязычное образование, сообщил сегодня Delfi вице-мэр от Isamaa Карл Сандер Касе. В частности, вчера мэр Евгений Осиновский (СДПЭ) сказал, что в столице 350 учителей, которые с осени будут продолжать преподавать на русском языке и которые должны знать эстонский на уровне B2, но которые, скорее всего, к новому учебному году это требование не выполнят. Город Таллинн хочет дать им дополнительное время для сдачи языкового экзамена. Говорилось о продлении срока на два года.