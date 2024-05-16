Finnair с июня возобновит полеты в Тарту

Авиасообщение между Тарту и Хельсинки открылось 31 марта, но уже спустя месяц оно было временно прервано из-за усилившихся в последнее время помех в работе навигационной системы GPS.

Поскольку в Тартуском аэропорту самолеты наводились на посадку с использованием GPS-технологии, помехи в ее работе создавали серьезные проблемы пилотам при заходе на посадку.

В течение мая в Тарту установили новую систему, основанную на радиосигнале, передаваемом с наземных станций, на работу которой GPS никак не влияет.

Finnair возобновит полеты в Тарту со 2 июня. Авиарейсы будут осуществляться два раза в неделю. Линия обслуживаются самолетами ATR партнера Finnair - Nordic Regional Airlines (Norra).

Помехи в работе навигационной системы GPS усилились с 2022 года как в Эстонии, так и других странах Восточной Европы. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в конце апреля заявил, что сбои в работе GPS в воздушном пространстве Эстонии являются преднамеренной гибридной атакой России.

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