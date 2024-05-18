ПОДКАСТ | Убийцы, спортсмены и заключенные: Как мы нашли граждан Эстонии, воюющих за Россию против Украины?

Журналист RusDelfi Артур Изумрудов рассказал о шести солдатах, которые воевали в Украине на стороне России. Некоторые погибли, некоторые остались в живых. У части из них эстонское гражданство, у других постоянный вид на жительство Эстонии, а кто-то был завербован на войну из тюрьмы.

„Если люди идут воевать по контракту, то они хотят заработать. Если человека мобилизовали, он может даже не разделять позицию государства, но не хочет отказываться от службы из-за предубеждений, давления общества. Мне не кажется, что эти люди шли освобождать Украину, это неидейные люди. У многих долги, кредиты, кого-то завербовали в тюрьме“, - сказал Артур Изумрудов.