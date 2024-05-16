Смотрите, кто из высокопоставленных украинских чиновников и предпринимателей примет участие в таллиннской конференции, посвященной инвестициям в Украину

„Восстановление Украины – наша общая задача. За годы страшной войны Украина почувствовала, что у нее много единомышленников и друзей в Европе и мире. К счастью, каждая война однажды заканчивается, и мы надеемся, что это произойдет в Украине уже скоро. К сожалению, позитивный сценарий не выглядит особенно вероятным, отчаянный натиск агрессора разжигает пламя войны. Наша общая обязанность — подумать о том, как помочь Украине стать современной, европейской и безопасной страной как во время войны, так и после нее.

Украина сильна и исключительно устойчива, экономический потенциал страны безграничен. Конференция, организованная Delfi Media, Miltton и Министерством иностранных дел, объединяет лидеров и защитников важнейших сфер Украины с предпринимателями, банкирами и руководителями госорганов из стран Балтии и Скандинавии“, - отметил главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд.

„Каждый новый контакт – это шаг к более сильной Украине, каждое новое знакомство и соглашение делает сильнее и Украину, и всю Европу. Институты в Украине необходимо максимально развивать и поддерживать, экономически сильная Украина является частью гарантии безопасности всей Европы. Я благодарю наших соорганизаторов - Miltton и Министерство иностранных дел - за то, что взялись за такое ответственное начинание“.