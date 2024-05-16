Смотрите, кто из высокопоставленных украинских чиновников и предпринимателей примет участие в таллиннской конференции, посвященной инвестициям в Украину
27 мая Delfi Meedia организует в Таллинне большую конференцию по вопросам инвестирования в Украину, на которой, помимо прочего, украинские предприниматели, инвесторы, высокопоставленные чиновники и политики представят свое видение и опишут местные условия.
„Восстановление Украины – наша общая задача. За годы страшной войны Украина почувствовала, что у нее много единомышленников и друзей в Европе и мире. К счастью, каждая война однажды заканчивается, и мы надеемся, что это произойдет в Украине уже скоро. К сожалению, позитивный сценарий не выглядит особенно вероятным, отчаянный натиск агрессора разжигает пламя войны. Наша общая обязанность — подумать о том, как помочь Украине стать современной, европейской и безопасной страной как во время войны, так и после нее.
Украина сильна и исключительно устойчива, экономический потенциал страны безграничен. Конференция, организованная Delfi Media, Miltton и Министерством иностранных дел, объединяет лидеров и защитников важнейших сфер Украины с предпринимателями, банкирами и руководителями госорганов из стран Балтии и Скандинавии“, - отметил главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд.
„Каждый новый контакт – это шаг к более сильной Украине, каждое новое знакомство и соглашение делает сильнее и Украину, и всю Европу. Институты в Украине необходимо максимально развивать и поддерживать, экономически сильная Украина является частью гарантии безопасности всей Европы. Я благодарю наших соорганизаторов - Miltton и Министерство иностранных дел - за то, что взялись за такое ответственное начинание“.
Один из партнеров конференции - Министерство иностранных дел, вице-канцлер которого по вопросам внешней экономики и сотрудничества Марийн Ратник верит в важность международного сотрудничества: „Экономическое сотрудничество с Украиной уже сегодня обеспечивает силу и устойчивость Украинского государства даже во время войны. Поддерживать экономику сегодня дешевле, чем восстанавливать Украину после окончания войны. Таким образом, каждый потраченный цент – это инвестиция в будущее Украины. Сегодня Украина представляет собой сложную, но не невозможную среду для ведения бизнеса. Эстонские предприниматели активно и смело развивают деловые связи с Украиной, и Министерство иностранных дел Эстонии поддерживает их в этом, как может. В этом году мы организуем несколько экономических семинаров по конкретным секторам и в Украине, и в Эстонии“.
Татьяна Трегобчук, глава Miltton Ukraine: „Украина – не просто стойкая и смелая страна; Украина — процветающий центр возможностей, открытый для сотрудничества и инвестиций. Украина предлагает несколько возможностей для инвесторов. Наша роль – помочь определить лучшие варианты значимого сотрудничества как для стран Северной Европы, так и для Украины. Находясь на месте, мы точно знаем, что нужно сделать, чтобы помочь Украине сохранить хрупкий баланс между войной и жизнью. Вместе мы сможем противостоять этой ужасной войне и построить прочное партнерство и сотрудничество“.
По словам Урмо Соонвальда, на конференции можно будет из первых рук услышать незаурядные истории о текущей экономической ситуации в Украине и ее преодолении, а также мысли и мечты о том, какими могут стать различные отрасли экономики Украины, как в них инвестировать и как меняется образовательный ландшафт раздираемой войной страны.
Конференцию, которая пройдет 27 мая в таллиннском „Котле культуры“, проведут журналист ERR Йоханнес Тралла и Кайус Ниеми, бывший главный редактор одной из ведущих газет Финляндии Helsingin Sanomat, в настоящее время работающий в Miltton.
Билеты продаются на сайте piletitasku.ee.
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