Новости Эстонии
16.05.2024, 11:15

Смотрите, кто из высокопоставленных украинских чиновников и предпринимателей примет участие в таллиннской конференции, посвященной инвестициям в Украину

 
В конференции, посвященной инвестициям в Украину, примут участие высокопоставленные украинские чиновники и предприниматели
В конференции, посвященной инвестициям в Украину, примут участие высокопоставленные украинские чиновники и предприниматели
ФОТО: Delfi Meedia

27 мая Delfi Meedia организует в Таллинне большую конференцию по вопросам инвестирования в Украину, на которой, помимо прочего, украинские предприниматели, инвесторы, высокопоставленные чиновники и политики представят свое видение и опишут местные условия.

„Восстановление Украины – наша общая задача. За годы страшной войны Украина почувствовала, что у нее много единомышленников и друзей в Европе и мире. К счастью, каждая война однажды заканчивается, и мы надеемся, что это произойдет в Украине уже скоро. К сожалению, позитивный сценарий не выглядит особенно вероятным, отчаянный натиск агрессора разжигает пламя войны. Наша общая обязанность — подумать о том, как помочь Украине стать современной, европейской и безопасной страной как во время войны, так и после нее.

Украина сильна и исключительно устойчива, экономический потенциал страны безграничен. Конференция, организованная Delfi Media, Miltton и Министерством иностранных дел, объединяет лидеров и защитников важнейших сфер Украины с предпринимателями, банкирами и руководителями госорганов из стран Балтии и Скандинавии“, - отметил главный редактор Delfi и Eesti Päevaleht Урмо Соонвальд.

„Каждый новый контакт – это шаг к более сильной Украине, каждое новое знакомство и соглашение делает сильнее и Украину, и всю Европу. Институты в Украине необходимо максимально развивать и поддерживать, экономически сильная Украина является частью гарантии безопасности всей Европы. Я благодарю наших соорганизаторов - Miltton и Министерство иностранных дел - за то, что взялись за такое ответственное начинание“.

Один из партнеров конференции - Министерство иностранных дел, вице-канцлер которого по вопросам внешней экономики и сотрудничества Марийн Ратник верит в важность международного сотрудничества: „Экономическое сотрудничество с Украиной уже сегодня обеспечивает силу и устойчивость Украинского государства даже во время войны. Поддерживать экономику сегодня дешевле, чем восстанавливать Украину после окончания войны. Таким образом, каждый потраченный цент – это инвестиция в будущее Украины. Сегодня Украина представляет собой сложную, но не невозможную среду для ведения бизнеса. Эстонские предприниматели активно и смело развивают деловые связи с Украиной, и Министерство иностранных дел Эстонии поддерживает их в этом, как может. В этом году мы организуем несколько экономических семинаров по конкретным секторам и в Украине, и в Эстонии“.

Татьяна Трегобчук, глава Miltton Ukraine: „Украина – не просто стойкая и смелая страна; Украина — процветающий центр возможностей, открытый для сотрудничества и инвестиций. Украина предлагает несколько возможностей для инвесторов. Наша роль – помочь определить лучшие варианты значимого сотрудничества как для стран Северной Европы, так и для Украины. Находясь на месте, мы точно знаем, что нужно сделать, чтобы помочь Украине сохранить хрупкий баланс между войной и жизнью. Вместе мы сможем противостоять этой ужасной войне и построить прочное партнерство и сотрудничество“.

Список участников конференции

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Давид Арахамия, глава парламентской фракции „Слуга народа“, председатель Совета UkraineInvest

Михаил Радуцкий, председатель Государственного комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, медицинской помощи и медицинского страхования

Елена Самборская, управляющая / Luxoft

Анна Замазеева, руководитель Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения Украины

Олександр Мельниченко, исполняющий обязанности директора Государственного агентства инвестиционного развития UkraineInvest

Валерия Ионан, заместитель министра цифровой трансформации Украины

Мирийн Ратник, МИД Эстонии

Антти Вянска, МИД Финляндии

Мариус Дирдал, посол Норвегии в Эстонии

Каупо Ляэнеранд, вице-канцлер по морским делам

Василе Тофан, старший партнер Horizon Capital

Евгений Баранов, партнер, Dragon Capital

и многие другие.

По словам Урмо Соонвальда, на конференции можно будет из первых рук услышать незаурядные истории о текущей экономической ситуации в Украине и ее преодолении, а также мысли и мечты о том, какими могут стать различные отрасли экономики Украины, как в них инвестировать и как меняется образовательный ландшафт раздираемой войной страны.

Конференцию, которая пройдет 27 мая в таллиннском „Котле культуры“, проведут журналист ERR Йоханнес Тралла и Кайус Ниеми, бывший главный редактор одной из ведущих газет Финляндии Helsingin Sanomat, в настоящее время работающий в Miltton.

Билеты продаются на сайте piletitasku.ee.

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