Государство щелкнет по носу любителей интересоваться чужой недвижимостью

В прошлом году только по фамилии и личному коду в крепостную книгу (e-kinnistusraamat) было сделано более четырех миллионов запросов. „Для меня стало полной неожиданностью, что было сделано такое большое количество запросов, - сказал изданию Maaleht министр юстиции Мадис Тимпсон. - Оказывается, жители Эстонии очень любопытны. Но не будем забывать, что жилище - неприкосновенно, а частная жизнь - это святое“.