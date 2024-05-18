18.05.2024, 17:00
Государство щелкнет по носу любителей интересоваться чужой недвижимостью(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
Горите желанием узнать, где живет ваш заклятый враг или кумир? Какое недвижимое имущество имеет? Сейчас получить ответ на эти вопрос не составит труда: достаточно ввести фамилию в электронную среду крепостной книги (e-kinnistusraamat). Со следующего года удовлетворить свое любопытство будет не так просто, пишет издание Maaleht.
В прошлом году только по фамилии и личному коду в крепостную книгу (e-kinnistusraamat) было сделано более четырех миллионов запросов. „Для меня стало полной неожиданностью, что было сделано такое большое количество запросов, - сказал изданию Maaleht министр юстиции Мадис Тимпсон. - Оказывается, жители Эстонии очень любопытны. Но не будем забывать, что жилище - неприкосновенно, а частная жизнь - это святое“.
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