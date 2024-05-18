Новости Эстонии
18.05.2024, 17:00

Государство щелкнет по носу любителей интересоваться чужой недвижимостью

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Со следующего года поиск по имени собственника недвижимости будет невозможен, нужно будет точно знать, данные о каком объекте запрашивают в регистре недвижимости.
Со следующего года поиск по имени собственника недвижимости будет невозможен, нужно будет точно знать, данные о каком объекте запрашивают в регистре недвижимости.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Горите желанием узнать, где живет ваш заклятый враг или кумир? Какое недвижимое имущество имеет? Сейчас получить ответ на эти вопрос не составит труда: достаточно ввести фамилию в электронную среду крепостной книги (e-kinnistusraamat). Со следующего года удовлетворить свое любопытство будет не так просто, пишет издание Maaleht.

В прошлом году только по фамилии и личному коду в крепостную книгу (e-kinnistusraamat) было сделано более четырех миллионов запросов. „Для меня стало полной неожиданностью, что было сделано такое большое количество запросов, - сказал изданию Maaleht министр юстиции Мадис Тимпсон. - Оказывается, жители Эстонии очень любопытны. Но не будем забывать, что жилище - неприкосновенно, а частная жизнь - это святое“.

По действующему сейчас закону, проявляющий любопытство человек, пройдя аутентификацию в крепостной книге, может сделать запрос по имени и личному коду и всего за один евро получить в свое распоряжение данные не только о собственнике недвижимости, но и о вещных правах, обременяющих эту недвижимость.

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