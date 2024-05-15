Кая Каллас о покушении на премьер-министра Словакии: атака на избранного лидера - это и атака на саму идею демократии

„Я крайне потрясена попыткой убийства премьер-министра Словакии Роберта Фицо, - написала Каллас в твиттере. - Атака на избранного лидера - это и атака на саму идею демократии. Желаю ему скорейшего и полного выздоровления. Сопереживаю его семье и близким“.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна также заявил, что нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо его шокировало.

„Насилие в политике неприемлемо, - подчеркнул Цахкна. - Я желаю премьер-министру Словакии скорейшего выздоровления“.

Заявление сделал и президент Алар Карис.

„Сегодня в Словакии произошел неприемлемый акт насилия. Желаю премьер-министру Роберту Фицо сил. Мои мысли с ним, его семьей и словацким народом“, - заявил глава государства.

Напомним, днем в среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после заседания кабинета министров страны. Находящегося в тяжелом состоянии Фицо увезли на вертолете в больницу в Братиславе.

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