Еврокомиссия: экономический рост Эстонии в следующем году составит 3,1%

По оценке комиссии, экономический спад в этом году (0,5%) связан с продолжающимся снижением экспорта и инвестиций. Ожидается, что в 2025 году рост реального ВВП вернется к 3,1%, поскольку рост реальной заработной платы будет распространяться на частное потребление, а увеличение экспорта ускорится благодаря восстановлению экономики у ключевых торговых партнеров.

Инфляция в Эстонии ускорилась в начале 2024 года из-за повышения ставки налога с оборота, но затем рост цен замедлился. По прогнозу, в этом году инфляция составит 3,4%, но в следующем году снизится до 2,1%.

Дефицит бюджета правительственного сектора должен сохраниться на уровне 3,4% ВВП в 2024 году.

Министерство финансов в своем опубликованном в апреле экономическом прогнозе для Эстонии прогнозировало стагнацию ВВП (0%) в этом году и рост реального ВВП на 3,3% в следующем году.

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