Мэр Таллинна: мы не можем потерять осенью сотни учителей, надеемся на продление срока перехода на эстонский язык обучения

Министр образования Кристина Каллас сказала сегодня, что учителям иностранных языков, которые к осени не достигнут уровня B2 по эстонскому языку, возможно, все же дадут отсрочку. По словам Осиновского, Таллинн подал заявку и на отсрочку для Ласнамяэской основной школы.

В Ласнамяэской основной школе учатся дети с особыми потребностями. Осиновский отметил, что закон также позволяет принимать индивидуальные решения о продолжении обучения детей с особыми потребностями на русском языке. Это может означать, в том числе, вспомогательное преподавание на русском языке во время уроков, которые проводятся на эстонском языке.

По словам Осиновского, к осени 350 учителей в Таллинне не будут соответствовать новым языковым требованиям. „В случае, если им придется уйти до начала нового учебного года, это, естественно, скажется на организации обучения в других классах, которые не перейдут на эстонский язык“, - сказал он.

Осиновский добавил, что надеется на гибкость со стороны государства, то есть на продление срока перехода на эстонский язык на пару лет.

Еще больше информации про переход на эстоноязычное образование читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.