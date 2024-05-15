Ордер на арест матери младенца, найденного мертвым в Сууре-Ляхтру, остается в силе

Окружной суд счел, что оснований для отмены ордера на арест, выданного уездным судом, нет, по оценке суда, в ордере были указаны обоснованные подозрения и основания для ареста. Окружной суд постановил, что поведение подозреваемой, включая ее отъезд в другую страну, представляло собой попытку уклониться от уголовного преследования, что является основанием для ареста.

Представитель женщины Роберт Сарв обжаловал решение уездного суда в начале мая. „Эстонский Экспресс“ тогда писал, что, по словам Сарва, женщина, которая уехала из Эстонии в Великобританию, а оттуда в Марокко, не скрывалась от уголовного расследования, и нет никаких причин держать ее за решеткой. „Если человек пользуется свободой передвижения, это не значит, что он уклоняется от следствия“, - заявил тогда Сарв суду.

Что касается огласки преступления, то защитник упрекнул следователей в том, что они отрабатывали только одну версию. Он счел, что другие версии не рассматривались. „Другой вариант тоже подлежит расследованию“, - подчеркнул Сарв. Что именно он имел в виду, он не уточнил.

Сегодняшнее постановление может быть обжаловано в течение 15 дней.

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