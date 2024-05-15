Полиция просит помощи в поисках 14-летней Александры
Полиция просит помощи в поисках 14-летней девочки, которая ушла из дома в городе Эльва Тартуского уезда и до сих пор не вернулась.
Сегодня рано утром родственники сообщили в полицию, что с 10 мая нет информации о 14-летней Александре, которая ушла из дома в городе Эльва и до сих пор не вернулась. Телефон девочки выключен.
По словам родственников, девочка может находиться в Тарту, Пярну или Таллинне. Некоторые адреса уже проверены, но девочка до сих пор не найдена. Ее поиски продолжаются.
Рост Александры 163 см, худощавое телосложение. У нее рыжие волосы до плеч. Когда она уходила из дома, на ней были темные джинсы-клеш, бежевые ботинки и толстовка темного цвета.
Полиция просит всех, кто видел девочку на улице или знает, где она остановилась, позвонить по телефону 112.
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