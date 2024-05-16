ВИДЕО | Чтобы остановилась война, империя должна умереть? Эксперты обсудили будущее России в ходе дискуссии
Сегодня в 14:00 стартует дискуссия „Россия и имперскость – сценарии развития“. Организаторами мероприятия выступили Фонд открытой Эстонии и конференция имени Леннарта Мери. В ходе дискуссии спикеры углубятся в различные вопросы, связанные с имперскими тенденциями России и возможными сценариями будущего. Какова специфика Российской империи и как она связана с русским национализмом? Насколько серьезны конфликты между Москвой и „провинциями“ и могут ли „русские регионы“ России желать независимости?
Сценарии будущего России обсуждают с бывшим депутатом украинского парламента и активистом Бориславом Березой, президентом Фонда „Свободная Бурятия“ Александрой Гармажаповой, научным сотрудником Карлова университета Дмитрием Дубровским и директором Центра демократической целостности Антоном Шеховцовым. Модератором дискуссии будет историк Давид Всевиов.
В ходе дискуссии Александра Гармажапова подчеркнула, что некорректно считать, что у этнических русских есть некий отдельный ген имперскости: „Мы видим пример Северной Кореи и Южной Кореи, когда один народ развивается очень по-разному. Это зависит от того, кто им помогал. Северная Корея, это проект Советского Союза, к сожалению. Что касается того, насколько сильное сейчас это связано с национальностью, весь нарратив преступления против Украины строится на том, что многонациональный народ России выспупил против „нацистов“ в Украине. Следовательно, в этом вторжении участвует большое количество представителей этнических меньшинств. Мы не можем этого отрицать.
Да, мы можем сейчас красиво сказать о том, что их всех заставляют, но их не всех заставляют. Кто-то идет добровольный, кто-то в это верит. И с этими людьми нужно работать. Империя, она тем и успешна, что умеет поглотить своими идеями представители всех народов“.
С Александной согласен Борислав Береза. Он считает, что идея имперскости в российском исполнении - это идея классической митрополии. И при этом отношение к другим государствам формируется как отношение митрополии к колониям. „Когда мы говорим о том, что Россия видит в Украине колонию, взбунтовавшуюся, вышедшую из повиновения, но колонию, то это правда.Точно так же она видит колонию в виде Дагестана, Чечни. Правда, тут странная история: колония, которой платят дань. Но тут отдельная история. Поэтому имперскость в России, это странная история“.
Борислав допускает, что у Путина в голове живет план СССР 2.0. Соответственно, это прямая угроза для всей Европы.
„Я работал в парламентской ассамблее Совета Европы и встречался время от времени со своими коллегами. И они говорят: „Ну дайте реально, дальше же Украины он не пойдет. Мы же никогда не были в Советском Союзе“. Хочу сказать, что все меняется. Поэтому для того, чтобы это остановить, империя должна умереть. Российская империя. И лучше всего это делать изнутри, разжигая пламя на Кавказе или в Татарстане, в республике Сахея или где угодно. Потому что если Россия не сгорит изнутри во внутренних конфликтах, она будет расширяться“.