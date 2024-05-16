ВИДЕО | Чтобы остановилась война, империя должна умереть? Эксперты обсудили будущее России в ходе дискуссии

Сценарии будущего России обсуждают с бывшим депутатом украинского парламента и активистом Бориславом Березой, президентом Фонда „Свободная Бурятия“ Александрой Гармажаповой, научным сотрудником Карлова университета Дмитрием Дубровским и директором Центра демократической целостности Антоном Шеховцовым. Модератором дискуссии будет историк Давид Всевиов.

В ходе дискуссии Александра Гармажапова подчеркнула, что некорректно считать, что у этнических русских есть некий отдельный ген имперскости: „Мы видим пример Северной Кореи и Южной Кореи, когда один народ развивается очень по-разному. Это зависит от того, кто им помогал. Северная Корея, это проект Советского Союза, к сожалению. Что касается того, насколько сильное сейчас это связано с национальностью, весь нарратив преступления против Украины строится на том, что многонациональный народ России выспупил против „нацистов“ в Украине. Следовательно, в этом вторжении участвует большое количество представителей этнических меньшинств. Мы не можем этого отрицать.

Да, мы можем сейчас красиво сказать о том, что их всех заставляют, но их не всех заставляют. Кто-то идет добровольный, кто-то в это верит. И с этими людьми нужно работать. Империя, она тем и успешна, что умеет поглотить своими идеями представители всех народов“.

С Александной согласен Борислав Береза. Он считает, что идея имперскости в российском исполнении - это идея классической митрополии. И при этом отношение к другим государствам формируется как отношение митрополии к колониям. „Когда мы говорим о том, что Россия видит в Украине колонию, взбунтовавшуюся, вышедшую из повиновения, но колонию, то это правда.Точно так же она видит колонию в виде Дагестана, Чечни. Правда, тут странная история: колония, которой платят дань. Но тут отдельная история. Поэтому имперскость в России, это странная история“.

Борислав допускает, что у Путина в голове живет план СССР 2.0. Соответственно, это прямая угроза для всей Европы.