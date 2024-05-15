ГРАФИКИ | Больше, чем на пике коронакризиса. Число безработных в первом квартале резко выросло(5)
По данным Департамента статистики, в первом квартале 2024 года уровень безработицы составил 7,8%, уровень трудовой занятости — 68,4% и уровень участия в рабочей силе — 74,2%.
Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева пояснила, что после колебаний прошлого года в показателях безработицы произошел заметный скачок вверх.
„В первом квартале этого года насчитывалось 58 900 безработных. Это на 19 800 человек больше, чем годом ранее, и на 4100 больше, чем в третьем квартале 2023 года, когда безработица была самой высокой за весь год“, — сказала Вассильева и добавила, что уровень безработицы, который показывает, какая часть экономически активного населения, т. е. рабочей силы, не имеет работы, составил 7,8%, т. е. на 2,5 процентных пункта больше, чем годом ранее, и был выше даже самых высоких показателей в период кризиса пандемии.
С одной стороны, число безработных увеличилось за счет сокращения занятости, с другой — также за счет активизации экономически неактивных лиц, например пенсионеров, учащихся, занимающихся домашним хозяйством и других людей, которые не работают и не находятся в активном поиске работы.
Наибольший спад был отмечен в промышленности и строительстве
Аналитик пояснила, что число занятых (693 300) было на 3300 человек меньше, чем в первом квартале прошлого года. „Уровень трудовой занятости, т. е. доля занятых, среди лиц в возрасте 15–74 лет составил 68,4% и был на один процентный пункт меньше, чем годом ранее. Больше всего сократилось число наемных работников, в то же время увеличилось число предпринимателей“, — отметила аналитик.
По секторам наибольший спад наблюдался в промышленности и строительстве, при чем среди как наемных работников, так и занятых в целом. В секторе услуг за год сократилось число наемных работников, однако в общей занятости был отмечен небольшой рост. В секторе сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства выросли как общая занятость, так и число наемных работников.
Хотя соотношение работающих с полной и неполной занятостью не изменилось, увеличилась доля тех наемных работников, которые работают с неполной занятостью, но желают работать и зарабатывать больше.
Число жителей трудоспособного возраста увеличилось
В первом квартале насчитывалось на 6900 экономически неактивных лиц меньше, чем годом ранее. Число неактивных немного увеличилось среди лиц от 15 до 24 лет (старшего школьного и студенческого возраста), однако значительно уменьшилось среди лиц в возрасте от 25 до 64 лет, т. е. среди жителей в самом активном трудоспособном возрасте. Среди последних в первом квартале было на 10 400 неактивных (7000 мужчин и 3400 женщин) меньше, чем годом ранее.
Уровень участия в рабочей силе, который показывает, какая доля населения в возрасте 15–74 лет относится к рабочей силе, составил 74,2%, т. е. на 0,9 процентных пункта выше, чем в первом квартале 2023 года. „По состоянию на 1 января 2024 года число жителей Эстонии трудоспособного возраста увеличилось на 9600 человек. Это не так много, как в учете прошлого года, когда число лиц трудоспособного возраста увеличилось на 25 600 человек, однако война в Украине по-прежнему влияет на наш рынок труда“, — сказала Вассильева.
В статистике рабочей силы отражены постоянные жители Эстонии, которые проживают или планируют жить в Эстонии на протяжении как минимум одного года. Количество военных беженцев из Украины, имеющих временную защиту и охваченных исследованием рабочей силы, для предоставления касающихся их оценок является недостаточным. Больше статистики об украинцах, занятых на рынке труда Эстонии, доступно в разделе быстрой статистики Департамента статистики.
Более детальные данные опубликованы в статистической базе данных, разделе рабочей силы и приложении рынка труда tooturg.stat.ee, разработанным Департаментом статистики и Министерством социальных дел.
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