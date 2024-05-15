ГРАФИКИ | Больше, чем на пике коронакризиса. Число безработных в первом квартале резко выросло

Аналитик Департамента статистики Теа Вассильева пояснила, что после колебаний прошлого года в показателях безработицы произошел заметный скачок вверх.

„В первом квартале этого года насчитывалось 58 900 безработных. Это на 19 800 человек больше, чем годом ранее, и на 4100 больше, чем в третьем квартале 2023 года, когда безработица была самой высокой за весь год“, — сказала Вассильева и добавила, что уровень безработицы, который показывает, какая часть экономически активного населения, т. е. рабочей силы, не имеет работы, составил 7,8%, т. е. на 2,5 процентных пункта больше, чем годом ранее, и был выше даже самых высоких показателей в период кризиса пандемии.

С одной стороны, число безработных увеличилось за счет сокращения занятости, с другой — также за счет активизации экономически неактивных лиц, например пенсионеров, учащихся, занимающихся домашним хозяйством и других людей, которые не работают и не находятся в активном поиске работы.

Наибольший спад был отмечен в промышленности и строительстве

Аналитик пояснила, что число занятых (693 300) было на 3300 человек меньше, чем в первом квартале прошлого года. „Уровень трудовой занятости, т. е. доля занятых, среди лиц в возрасте 15–74 лет составил 68,4% и был на один процентный пункт меньше, чем годом ранее. Больше всего сократилось число наемных работников, в то же время увеличилось число предпринимателей“, — отметила аналитик.

По секторам наибольший спад наблюдался в промышленности и строительстве, при чем среди как наемных работников, так и занятых в целом. В секторе услуг за год сократилось число наемных работников, однако в общей занятости был отмечен небольшой рост. В секторе сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства выросли как общая занятость, так и число наемных работников.

Хотя соотношение работающих с полной и неполной занятостью не изменилось, увеличилась доля тех наемных работников, которые работают с неполной занятостью, но желают работать и зарабатывать больше.