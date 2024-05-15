Осиновский: в Грузии сильное гражданское общество. А в Эстонии протестовали, только когда водка подорожала

„Массовые протесты доказывают, что в Грузии сильное гражданское общество и настоящая демократия, – говорит Осиновский. – Все так и должно быть: если людей не устраивает какой-то законопроект, они протестуют против него на улице. Это хорошо и правильно“.

Предприниматель убежден, что жителям Эстонии есть чему поучиться у грузин, поскольку в нашей стране массовые протесты происходят не столь часто: „Единственный „протест“ у нас был, когда подняли цену на водку. Люди начали ездить в Латвию и назвали это „протестом“. Т.е. они не напиться приехали и чтобы вышло дешевле, – это у них протест такой. И все: это был единственный случай, когда у нас что-либо называли „протестом“. Все остальное – это так, на кухне поговорили“.