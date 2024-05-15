ГРАФИК | Лидеры партийного рейтинга сохраняют свои позиции, Eesti 200 упала ниже избирательного порога
MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut и исследовательская компания Norstat Eesti AS каждую неделю исследуют партийные предпочтения населения. По последним данным, 27,7% имеющих право голоса граждан, поддерживают Isamaa, 18,9% Партию реформ и 17,8% Эстонскую консервативную народную партию (EKRE).
Последние совокупные результаты отражают период опроса с 15 апреля по 13 мая. Всего было опрошено 4003 гражданина Эстонской Республики избирательного возраста.
Лидирующая в рейтинге Isamaa опережает Партию реформ, занимающую второе место, на 8,8 процентных пункта. EKRE, находящаяся на третьем месте, отстает от Партии реформ на 1,1 процентного пункта. В целом процент поддержки политических партий с начала апреля оставался относительно стабильным.
За тройкой лидеров следуют СДПЭ (14,1%), Центристская партия (11%) и Eesti 200 (4,7%). Поддержка Eesti 200 долгое время оставалась на грани избирательного порога, и, согласно по последним результатам, теперь снова находится ниже 5-процентной отметки.
Коалиционные партии поддерживают в общей сложности 37,7% респондентов, 56,5% поддерживают оппозиционные партии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.