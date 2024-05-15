ГРАФИК | Лидеры партийного рейтинга сохраняют свои позиции, Eesti 200 упала ниже избирательного порога

Последние совокупные результаты отражают период опроса с 15 апреля по 13 мая. Всего было опрошено 4003 гражданина Эстонской Республики избирательного возраста.

Лидирующая в рейтинге Isamaa опережает Партию реформ, занимающую второе место, на 8,8 процентных пункта. EKRE, находящаяся на третьем месте, отстает от Партии реформ на 1,1 процентного пункта. В целом процент поддержки политических партий с начала апреля оставался относительно стабильным.

За тройкой лидеров следуют СДПЭ (14,1%), Центристская партия (11%) и Eesti 200 (4,7%). Поддержка Eesti 200 долгое время оставалась на грани избирательного порога, и, согласно по последним результатам, теперь снова находится ниже 5-процентной отметки.

Коалиционные партии поддерживают в общей сложности 37,7% респондентов, 56,5% поддерживают оппозиционные партии.

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