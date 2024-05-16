Из-за солнечной энергии график цены на электричество похож на верблюжий горб

Для того чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на сайт биржи Nord Pool : 190 евро, 7 евро и снова 190 евро — такова была цена на электроэнергию во вторник, 14 мая. Утром в часы-пик электроэнергия стоит дорого, в середине дня цена снижается, вечером, когда люди возвращаются с работы домой, стоимость электроэнергии снова повышается. Такую картину мы наблюдаем последние полтора месяца.

Как сказал Марко Алликсон, член правления занимающейся продажей электроэнергии фирмы Baltic Energy Partners, то, что графики стоимости электроэнергии довольно крутые, объясняется большой долей солнечной энергии. „Появление „верблюжьих горбов“ на графике цен на электроэнергию во втором и третьем кварталах во многом связано с тем, что в Эстонии вырабатывается солнечная энергия. В дневное время производство солнечной энергии порой превышает 600 мегаватт (МВт), что покрывает примерно две трети пикового потребления в мае“, — сказал Алликсон.