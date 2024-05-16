16.05.2024, 08:51
Из-за солнечной энергии график цены на электричество похож на верблюжий горб
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Цены на рынке электроэнергии диктует солнечная энергия, и поэтому колебания биржевой цены на электричество в Эстонии все чаще похожи на верблюжьи горбы, пишет издание Delfi Ärileht.
Для того чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на сайт биржи Nord Pool: 190 евро, 7 евро и снова 190 евро — такова была цена на электроэнергию во вторник, 14 мая. Утром в часы-пик электроэнергия стоит дорого, в середине дня цена снижается, вечером, когда люди возвращаются с работы домой, стоимость электроэнергии снова повышается. Такую картину мы наблюдаем последние полтора месяца.