День на дорогах: большинство аварий произошло с самокатчиками, которые не справились с управлением

В 01:36 произошла авария возле Нарва мнт, 95/3 в Таллинне, где ехавшая на личном самокате 19-летняя женщина не справилась с управлением и упала. Ее доставили в больницу.

В 14:37 произошла авария возле Мянни теэ, 26 в Ярвекюла в волости Раэ в Харьюмаа, где 11 летняя девочка на личном самокате, двигаясь по дорожке для безмоторного движения, не справилась с управлением и упала. Девочку доставили в больницу.

В 16:50 произошла авария возле Мартса, 2 в Таллинне, где 64-летний мужчина на легковом автомобиле Honda CR-V съехал с дороги влево и врезался в столб освещения. Водителя доставили в больницу. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

В 20:25 произошла авария возле Арукюла теэ, 7 в деревне Юри в волости Раэ в Харьюмаа, где 37-летний мужчина на велосипеде с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением и упал. Его доставили в больницу.

В 21:00 произошла авария возле мемориала жертвам крушения парома „Эстония“ на Раннамяэ теэ в Таллинне, где 28-летняя женщина на электросамокате Bolt не справилась с управлением и упала. Пострадавшую доставили в больницу.

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