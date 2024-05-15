Вступило в силу важное обновление относительно работы на больничном

Министерство социальных дел инициировало, вступившее сегодня в силу изменение, чтобы остановить все более распространяющиеся тенденции, когда больные люди остаются в стороне от трудовой деятельности в течение длительного времени, и у многих развивается стойкая нетрудоспособность. Ежегодно долгосрочными листами нетрудоспособности по болезни пользуются в среднем 17 000 человек.

„Согласно действующей до сих пор системе, нельзя было ходить на работу и получать доход от работы, находясь на длительном листе нетрудоспособности по болезни, иначе человек лишался бы компенсаций за этот лист. Это также отталкивало от трудовой жизни тех работников, чье здоровье на самом деле позволяло им работать либо неполный рабочий день, либо выполнять более простые задачи, а по разным причинам болезнь привела к длительной стойкой нетрудоспособности“, - сказала министр здравоохранения Рийна Сиккут.

Поэтому с 15 мая в сотрудничестве с Министерством социальных дел, Кассой здоровья и Кассой по безработице будет запущена новая добровольная система, которая позволит тем, кто находится на листе нетрудоспособности по болезни, участвовать в трудовой жизни в соответствии со своими способностями и получать зарплату, не теряя при этом своего дохода.

„Важно, чтобы и сам работник, и врачи, и работодатель были согласны с возвращением на работу. Чтобы возвращение на работу прошло гладко, лечащие врачи и врачи по охране труда дают рекомендации о том, какие условия труда необходимы работнику в зависимости от состояния его здоровья, а Касса по безработице предлагает поддержку работодателям для внесения необходимых корректировок в условиях труда. Чтобы работник, работающий неполный рабочий день, не потерял доход, Касса здоровья выплачивает компенсацию разницы в заработной плате, чтобы обеспечить доход в том же размере, какой он был на начала заболевания“, — пояснила Рийна Сиккут.