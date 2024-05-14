Рийгикогу отклонил законопроект, обязывающий водителей такси знать эстонский язык

В Рийгикогу прошло первое чтение инициированного партией Isamaa законопроекта об изменениях Закона о языке и Закона об общественном транспорте, который, среди прочего, касался и языковых требований к лицам, выполняющих работу через интернет-платформу. Законопроект установил достаточное знание государственного языка как необходимое условие для получения карточки таксиста (требование к водителям такси владеть эстонским языком было исключено из Закона об общественном транспорте в 2016 году, - прим.).

Член фракции Isamaa Тынис Лукас высказал в Рийгикогу опасения, что Эстония в настоящее время находится под давлением коллективной массовой иммиграции, а ситуация в сфере услуг вышла из-под контроля и если эта сфера не будет урегулирована языковыми требованиями, эстонский язык вскоре исчезнет из публичного использования.

Отклонение законопроекта поддержали 39 депутатов (представители коалиции и Центристской партии), против были 15 членов Рийгикогу (представители Isamaa и EKRE). Из находившихся в зале 84 депутатов 30 не стали голосовать.

​В конце апреля правительство решило, что не будет поддерживать законопроект об изменениях Закона о языке и Закона об общественном транспорте. Министр образования Кристина Каллас в письме, направленном 26 апреля в парламентскую комиссию по культуре, сообщила, что поправки к Закону о языке требуют более глубокого анализа, чтобы рассмотреть различные варианты решения проблем. Министерство образования надеется направить намерения о разработке законопроекта партнерам для согласования в конце мая.

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