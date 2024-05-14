Новости с границы: дети на лодке посреди реки и запреты на въезд

13 мая пограничники Нарвского кордона заметили на реке лодку. Пограничники установили, что в лодке находились двое несовершеннолетних граждан Эстонии, которые были переданы родителям. Правоохранители провели беседу с родителями и детьми.

13 мая при проверке документов россиянки на пограничном переходе „Нарва-1“ пограничники обнаружили, что женщина незаконно находилась в Шенгенской зоне два дня и провела их в Эстонии. Женщине наложили запрет на въезд в Шенген, штраф в 200 евро, после чего она уехала в Россию.

В этот же день гражданину России запретили въезд в Эстонию на том же погранпереходе Нарва-1.

По словам пограничников, наиболее частыми причинами запрета являются отсутствие у людей необходимых документов для въезда в страну, неясные заявления о цели поездки или если в ходе собеседования определяется, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасность нашей страны. Иностранцу был составлен запрет на въезд и его отправили обратно в Россию.

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