Экономика
14.05.2024, 18:42

На почту почти не ходят. Omniva закрывает почтовое отделение в Нымме

 
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Omniva объявила, что в конце июня закроет почтовое отделение в Нымме.

„Почтовое отделение Нымме действительно прекратит работу в конце июня, а ближайшим почтовым отделением в регионе станет расположенное в центре Ярве, то есть чуть более чем в двух километрах от Нымме“, — пояснила коммуникационщик Omniva Реэлика Лепп.

Она добавила, что основной причиной закрытия явилось последовательное сокращение использования услуг, предлагаемых в конкретном почтовом отделении. Это означает, что, например, для отправки или получения посылки люди предпочитают использовать удобную сеть посылочных автоматов.

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