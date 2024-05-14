На почту почти не ходят. Omniva закрывает почтовое отделение в Нымме

„Почтовое отделение Нымме действительно прекратит работу в конце июня, а ближайшим почтовым отделением в регионе станет расположенное в центре Ярве, то есть чуть более чем в двух километрах от Нымме“, — пояснила коммуникационщик Omniva Реэлика Лепп.