ФОТО | ВМС Эстонии и союзники практикуются в противокорабельной обороне

„Мы сотрудничаем с поляками не первый год и мы многому у них научились. После того, как мы получили свои противокорабельные ракетные комплексы, наше сотрудничество заметно расширилось. Теперь мы можем отрабатывать весь перечень процедур от обнаружения целей и до запуска ракет“, – пояснил заместитель командующего ВМС Эстонии капитан Йохан-Элиас Сельямаа.

В первую очередь цель обнаруживается с помощью сенсоров. Затем эта информация отправляется в центр морских операций ВМС Эстонии в Таллинне и уже оттуда отдаются приказы полевым подразделениями.

Дивизион береговой обороны ВМС Эстонии развернут в Западной Эстонии, а противокорабельная ракетная батарея вооруженных сил Польши на Сааремаа. Таким образом прикрывается значительная часть важных районов эстонской акватории. В свою очередь, эстонские моряки также получили возможность отработать работу всей логистической цепочки от переброски союзных сил и до снабжения подразделений в поле.

„Мы прибыли позавчера и теперь мы полностью готовы к получению целеуказаний центра морских операций ВМС Эстонии. В основе нашего сотрудничества лежат хорошие взаимоотношения с эстонскими коллегами, поэтому мы каждый год ждем приглашения на „Весенний шторм““, – сказал командир противокорабельной батареи Польши младший лейтенант Якуб Пагорски (Jakub Pagórski).

По словам командира дивизиона материального обеспечения ВМС Эстонии, его подразделение готово оказать полякам всестороннюю логистическую поддержку.

„Мы успешно преодолели первоначальные проблемы. Машины заправлены, рационы и вода розданы. Подразделение может выполнять свои боевые задачи“, – добавил командир дивизиона материального обеспечения лейтенант Олари Альберт.

Помимо дивизиона береговой обороны со стороны ВМС Эстонии в „Весеннем шторме“ участвуют минный заградитель EML Wambola, минный тральщик EML Admiral Cowan, патрульные корабли EML Kindral Kurvits и EML Raju.