Новости Эстонии
15.05.2024, 12:30

Калле Грюнталя на некоторых публичных мероприятиях сопровождает охранник

 
Политик появился в Рийгикогу с синяком под глазом
Калле Грюнталь
Калле Грюнталь
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

„С безопасностью не шутят, это очень серьезно“, - заявил депутат Рийгикогу Калле Грюнталь, объясняя, почему он не хочет раскрывать свою тактику обеспечения личной безопасности. „Украшение“ под глазом, с которым народный избранник не так давно появился в парламенте, свидетельствует о том, что в его жизни случаются неожиданные ситуации.

„Еще с тех пор, как разразилась пандемия коронавируса, меня сопровождает охранник“, - сказал Калле Грюнталь журналисту издания Järva Teataja, когда тот поинтересовался, волнует ли депутата Рийгикогу вопрос безопасности.

Сам Грюнталь не считает, что об этом нужно сообщать во всеуслышанье. „Безопасность - не то, о чем широко говорят. Безопасность можно обеспечить только тогда, когда некоторые вещи не предают огласке“, - сказал он сегодня журналисту Delfi в кафе парламента.

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