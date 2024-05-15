Калле Грюнталя на некоторых публичных мероприятиях сопровождает охранник

„Еще с тех пор, как разразилась пандемия коронавируса, меня сопровождает охранник “, - сказал Калле Грюнталь журналисту издания Järva Teataja , когда тот поинтересовался, волнует ли депутата Рийгикогу вопрос безопасности.

Сам Грюнталь не считает, что об этом нужно сообщать во всеуслышанье. „Безопасность - не то, о чем широко говорят. Безопасность можно обеспечить только тогда, когда некоторые вещи не предают огласке“, - сказал он сегодня журналисту Delfi в кафе парламента.