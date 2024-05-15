15.05.2024, 12:30
Калле Грюнталя на некоторых публичных мероприятиях сопровождает охранник
Политик появился в Рийгикогу с синяком под глазом
ФОТО: | Delfi Meedia
„С безопасностью не шутят, это очень серьезно“, - заявил депутат Рийгикогу Калле Грюнталь, объясняя, почему он не хочет раскрывать свою тактику обеспечения личной безопасности. „Украшение“ под глазом, с которым народный избранник не так давно появился в парламенте, свидетельствует о том, что в его жизни случаются неожиданные ситуации.
„Еще с тех пор, как разразилась пандемия коронавируса, меня сопровождает охранник“, - сказал Калле Грюнталь журналисту издания Järva Teataja, когда тот поинтересовался, волнует ли депутата Рийгикогу вопрос безопасности.