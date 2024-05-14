14.05.2024, 16:30
Алексей Евграфов стал зампредом экономической комиссии Рийгикогу(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
На выборах в комиссии Рийгикогу по экономике председателем комиссии был избран Яак Ааб, заместителем председателя – Алексей Евграфов.
Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя комиссии прошли в связи с уходом с должности бывшего председателя комиссии Прийта Ломпа и его переходом на должность председателя фракции Социал-демократической партии. В таких случаях выборы председателя и заместителя председателя комиссии проходят одновременно.
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