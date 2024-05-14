Алексей Евграфов стал зампредом экономической комиссии Рийгикогу

Внеочередные выборы председателя и заместителя председателя комиссии прошли в связи с уходом с должности бывшего председателя комиссии Прийта Ломпа и его переходом на должность председателя фракции Социал-демократической партии. В таких случаях выборы председателя и заместителя председателя комиссии проходят одновременно.