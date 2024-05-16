С 2013 года Российская Федерация как государство не осуществляет поставки обогащенного уранового продукта от своего имени. Это связано с окончанием срока действия договора Гора-Черномырдина, также известного как договор „мегатонны в мегаватты“. Суть этого договора заключалась в необратимой переработке значительного количества высокообогащенного урана из российского арсенала (эквивалентного примерно 20 тысячам ядерных боеголовок) в низкообогащенный уран – топливо для атомных электростанций США.

По окончании договора компания „Техснабэкспорт“ (или TENEX), являющаяся головной организацией дивизиона „Сбыт и трейдинг“ госкорпорации „Росатом“, взяла на себя ответственность за поставки урановых продуктов. TENEX была создана еще в 70-е годы прошлого века специально для поставок урана западным компаниям.

Следует также отметить, что государство США не совершает закупки урана от России. Все атомные электростанции, работающие на территории США, принадлежат частным компаниям. В странах, таких как США, Япония и Финляндия, атомная энергетика является частным бизнесом, и операторы электростанций самостоятельно принимают решения о закупке топлива для своих реакторов.

Таким образом, утверждения о поставках Россией ядерного топлива Соединенным Штатам Америки являются не более чем недоразумением. Фактически компания TENEX осуществляет поставки желтого кека и обогащенного уранового продукта частным компаниям, владеющим атомными электростанциями на территории США, что предусмотрено долгосрочными контрактами (10–15 лет). Разовые сделки в атомной отрасли – редчайшее исключение. Спотовый рынок Урана с трудом дотягивает до 10%.

С 2013 года доля урана от „Росатома“ на американском рынке законодательно ограничена 20%.

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