Как производят ядерное топливо: путь от руды до реактора

1 этап – добыча урановой руды

Сначала на горно-обогатительном комбинате получают концентрат урановой руды, который профессионалы называют „желтым кеком“. Этот концентрат является сырьем для производства ядерного топлива и закупается атомными электростанциями. Крупнейшими поставщиками данного сырья являются такие страны как Казахстан, Канада и Австралия.

Природный уран состоит из двух изотопов: уран-238 (99,3%) и уран-235 (0,7%). Последний необходим для генерации электроэнергии в ядерных реакторах. Для использования на атомных электростанциях содержание урана-235 в концентрате урановой руды увеличивается с 0,7% до 5% путем обогащения, что является важным этапом в процессе производства ядерного топлива.

2 этап – конверсия урана

Концентрат урановой руды в ходе химических процессов превращается в гексафторид урана, соединение урана с фтором. Гексафторид урана выглядит как серый порошок, который при нагреве превращается в газ.

3 этап – обогащение урана

Газообразный гексафторид урана проходит через газовые центрифуги, где в нем увеличивается содержание урана-235 за счет удаления урана-238. Это приводит к получению обогащенного уранового продукта с содержанием урана-235 до 5%.

4 этап – реконверсия урана

Уран отчищается от фтора, образуя оксид урана, соединение обогащенного урана с кислородом. Этот процесс обычно проходит на заводе, где также происходит фабрикация ядерного топлива.

5 этап – фабрикация ядерного топлива

На заводе из порошка оксида урана формируются топливные таблетки, которые запекаются в печи, образуя кристаллическую решетку, схожую с керамикой.

Затем таблетки ядерного топлива помещаются в тонкостенные полые стержни (ТВЭЛы), которые собираются в тепловыделяющие сборки (ТВС). Позднее именно они размещаются в активной зоне реактора.

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