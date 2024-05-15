В Хааберсти вновь состоится день донора

По словам старейшины района Хааберсти Анны Леванди, день донора – это прекрасная возможность помочь нуждающимся, которым требуется кровь или её компоненты. „Участвуя в дне донора, вы можете сделать что-то хорошее и спасти чью-то жизнь,“ - сказала старейшина района и пригласила всех благотворителей в Центр деятельности Хааберсти.

Человек может стать донором, если он здоров, сыт и отдохнувший, его вес составляет не меньше 50 кг, а возраст - от 18 до 60 лет. На сдачу крови необходимо взять с собой удостоверяющий личность документ.

При каждом посещении Центра крови донор должен заполнить анкету о состоянии своего здоровья и стиля жизни. Окончательное решение относительно пригодности донора принимается работником Центра крови в ходе собеседования и медицинского осмотра. Сдача крови - безболезненная процедура, которая происходит в полулежащем положении и длится 5–10 минут. Во время процедуры от донора берется 450 мл крови. Все процедуры в день сдачи крови займут у донора порядка 45–60 минут.

День донора организует Центр крови Северо-Эстонской региональной больницы совместно с Управой района Хааберсти и Центром деятельности Хааберсти.

Подробнее о донорстве и о требованиях к донору можно найти на САЙТЕ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.