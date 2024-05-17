Опрос: эстонские предприятия не считают кибератаки вероятными

Проведенное Telia крупнейшее исследование года, посвященное состоянию ИТ-безопасности бизнеса, показало, что наименьшее за последние два года число предприятий считают возможными угрозы ИТ-безопасности или кибератаки. Если в 2020 году 34% участвовавших в опросе компаний считали вероятным попадание в опасную ситуацию, а к 2022 году их доля увеличилась до 48%, то в конце прошлого года она снизилась до 37%.

„Это означает, что более 60% предприятий в Эстонии до сих пор не верят в то, что на них может повлиять киберпреступность. Однако, глядя на цифры, отражающие, происходящее в интернете каждый день – различные атаки, вредоносные программы и фишинговые письма – такой оптимизм совершенно не оправдан“, - заявил руководитель службы кибербезопасности Telia Мартти Кеббинау.

Тем более что проведенное Turu-uuringute AS исследование, показывает: подверженность опасным ситуациям, наоборот, возрастает, и больше всего по регионам страдают предприятия, расположенные в Ида-Вирумаа, Тартумаа, Южной Эстонии и Харьюмаа. По мнению опрошенных компаний, наиболее важными проблемами, с которыми приходится иметь дело, являются мошеннические и фишинговые электронные письма, компрометация и наносящие прямой ущерб вирусы. Число атак, вызывающих сбои в обслуживании (DoS-атаки), также возросло, причем сразу после начала войны в Украине. При этом 60% опрошенных предприятий не планируют готовить стратегический план действий по повышению кибербезопасности и не имеют его.

Об усилении кибератак также свидетельствуют фильтры безопасности Telia для бизнеса, которые только на прошлой неделе заблокировали в общей сложности около миллиона атак, из которых более 850 000 были связаны с вредоносными программами или посещениями фишинговых сайтов.