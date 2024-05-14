Неожиданно: на одном из самых сложных перекрестков Таллинна произошло важное изменение

Новый порядок предусматривает, что при повороте направо с Сютисте теэ на улицу Тервисе вы должны уступить дорогу транспортному средству, поворачивающему налево с Сютисте теэ на улицу Тервисе.

По данным Центра надзора за дорожным движением, многие водители продолжают ехать так, как привыкли, что приводит к неразберихе. Раньше в этом месте действовало правило правой руки.

Максимально разрешенная скорость движения по Сютисте теэ составляет 40 км/ч.

Таллиннская горуправа пока не проинформировала общественность об этом изменении.

Некоторые водители считают, что более серьезной проблемой на данном перекрестке являются автомобили, поворачивающие налево с улицы Тервисе на Сютисте теэ и мешающие тем, кто едет по Сютисте теэ.

Однако самой большой проблемой всего этого района на протяжении уже более десяти лет являются постоянные пробки на Таммсааре теэ в направлении Ярвевана теэ. Установленные там перекрестки не пропускают достаточное количество транспорта, и водители предпочитают использовать центр города или более мелкие боковые улицы, чтобы добраться до пункта назначения. Эта проблема давно известна властям города на основе нескольких анализов, но никаких действий предпринято не было.

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