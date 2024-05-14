В Таллинне назначен новый внутренний контролер

Городской секретарь Таллинна Прийт Лелло подчеркнул значимость работы внутреннего городского контролера и его отдела, отметив их ключевую роль в обеспечении соблюдения законодательства и прозрачности использования бюджетных средств строго по назначению. „Прежде всего мы хотели бы поблагодарить внутреннего контролера Арво Тедера за его многолетнюю работу и весомый вклад в создание и внедрение системы внутреннего контроля города. Я ожидаю, что новый внутренний контролер сосредоточится на профилактической работе и дальнейшем развитии системы. Отдел внутреннего контроля выступает партнером городской администрации и всех городских учреждений в вопросах минимизации операционных рисков и предотвращения коррупции“, – сказал Лелло.

По словам нового внутреннего городского контролера Каура Сирули, важно, чтобы служба внутреннего контроля помогала Таллинну достичь поставленных целей, сохраняя при этом тесное сотрудничество с городскими структурами и партнерами. „В задачи внутреннего контролера входит надзор за снижением рисков и внедрение лучших практик, чтобы обеспечить наличие наиболее эффективных, инновационных и отвечающих всем требованиям закона систем управления и контроля городских учреждений и объединений, находящихся в собственности города. Важное значение имеет предотвращение конфликта интересов и коррупции. Это требует не только постоянного консультирования, но и контроля, что позволит обеспечить соблюдение этических принципов и добиться прозрачного и честного управления, отвечающего интересам горожан“, – отметил Сирули.