Спасательный департамент и Силы обороны отрабатывают действия в военной ситуации
В ходе масштабных учений „Весенний шторм“ Спасательный департамент отрабатывает масштабную эвакуацию мирного населения из опасной зоны и тушение опасного предприятия, загоревшегося в результате атаки ударного беспилотника. Совместно с Силами обороны и центром тревоги будет тестироваться процедура включения аварийных сирен.
По словам генерального директора Спасательного департамента, роль Спасательного департамента в военной ситуации заключается в обеспечении безопасности и защите мирного населения. „Спасательный департамент является главным учреждением гражданской защиты, которое отвечает за укрытие, масштабную эвакуацию, оповещение об опасности и повышение готовности людей к кризису. Поэтому в ходе учений „Весенний шторм“ мы в течение трех дней будем отрабатывать действия в военной ситуации – масштабную эвакуацию, тушение опасного предприятия и включение сирен“. Помимо проработки своих действий, Спасательный департамент совершенствует также сотрудничество с партнерами и практикует координацию с силами обороны. „Местные самоуправления также играют очень важную роль в военной ситуации, поэтому город Пярну и волость Саарде также участвуют в этих учениях, отрабатывая свою роль в организации широкомасштабной эвакуации“, - сказал Марго Клаос.
Масштабные учения по эвакуации пройдут во вторник, 14 мая, в Килинги-Нымме и Пайкусе. В роли эвакуированных - волонтеры, отрабатывается запуск и работа пункта сбора. „Организация эвакуации - это очень масштабная логистическая операция, и чтобы она прошла гладко, крайне необходимо ее детально отработать и определить направление действий“, - сказал генеральный директор. Подготовка к масштабной эвакуации и организация ее проведения стала задачей Спасательного департамента с 1 января 2022 года.
„Все, чем ежедневно занимаются Силы обороны и союзники, включая занятия на текущих учениях, делается для защиты народа Эстонии. Значительную и очень важную роль в защите населения играют местные самоуправления, полиция и спасатели, – сказал заместитель командующего Силами обороны Эстонии бригадный генерал Андрус Мерило. – Их занятия тесно связаны с „Весенним штормом“. Военные учения создают среду, в которых можно попрактиковаться в эвакуации населения в экстраординарных условиях“.
Роль спасателей во время войны не меняется, и спасательные работы продолжаются в любой ситуации. В сотрудничестве с предприятием Makroflex в среду, 15 мая, спасатели Пярнумаа будут тушить опасный пожар, а для предупреждения об опасности на заводе будут активированы сирены. Во время учений на этом участке можно будет увидеть много специальной техники.
В четверг, 16 мая, Спасательный департамент, силы обороны и центр тревоги отработают включение аварийных сирен. Аварийные сирены включатся в 11 часов утра в трех разных местах города Пярну и будут работать до 5 минут. Вместе с включением сирен жители также получат SMS (EE-ALARM) с уведомлением о проведении учений. Жителям не нужно на это реагировать. Такое проигрывание реального процесса позволяет отработать взаимодействие Сил обороны и Спасательного департамента в ситуации, когда силы обороны должны иметь возможность оперативно информировать жителей об угрозе с воздуха или из других мест. По словам Марго Клаоса, возможности информирования населения во многом основаны на опыте войны в Украине.
„Весенний шторм“ — крупнейшие военные учения года, проводимые эстонской дивизией. В ходе учений будет отработано планирование и проведение военных операций, а также будет усилено сотрудничество между подразделениями Эстонии и стран-союзников.
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