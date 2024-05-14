Спасательный департамент и Силы обороны отрабатывают действия в военной ситуации

По словам генерального директора Спасательного департамента, роль Спасательного департамента в военной ситуации заключается в обеспечении безопасности и защите мирного населения. „Спасательный департамент является главным учреждением гражданской защиты, которое отвечает за укрытие, масштабную эвакуацию, оповещение об опасности и повышение готовности людей к кризису. Поэтому в ходе учений „Весенний шторм“ мы в течение трех дней будем отрабатывать действия в военной ситуации – масштабную эвакуацию, тушение опасного предприятия и включение сирен“. Помимо проработки своих действий, Спасательный департамент совершенствует также сотрудничество с партнерами и практикует координацию с силами обороны. „Местные самоуправления также играют очень важную роль в военной ситуации, поэтому город Пярну и волость Саарде также участвуют в этих учениях, отрабатывая свою роль в организации широкомасштабной эвакуации“, - сказал Марго Клаос.

Масштабные учения по эвакуации пройдут во вторник, 14 мая, в Килинги-Нымме и Пайкусе. В роли эвакуированных - волонтеры, отрабатывается запуск и работа пункта сбора. „Организация эвакуации - это очень масштабная логистическая операция, и чтобы она прошла гладко, крайне необходимо ее детально отработать и определить направление действий“, - сказал генеральный директор. Подготовка к масштабной эвакуации и организация ее проведения стала задачей Спасательного департамента с 1 января 2022 года.

„Все, чем ежедневно занимаются Силы обороны и союзники, включая занятия на текущих учениях, делается для защиты народа Эстонии. Значительную и очень важную роль в защите населения играют местные самоуправления, полиция и спасатели, – сказал заместитель командующего Силами обороны Эстонии бригадный генерал Андрус Мерило. – Их занятия тесно связаны с „Весенним штормом“. Военные учения создают среду, в которых можно попрактиковаться в эвакуации населения в экстраординарных условиях“.