В результате реорганизации в Таллиннской службе коммуникации будет сокращено 40 рабочих мест

„Благодарю своих коллег из Linnameedia за долгие годы службы и значительный вклад в информирование жителей Таллинна, – сказала директор коммуникационной службы Таллинна Кирсти Рууль. – В дальнейшем все функции внешней и внутренней коммуникации перейдут в ведение городского отдела коммуникации, который останется основным партнером для медиаканалов и редакций, будет транслировать пресс-конференции, готовить фотоматериалы и поддерживать городские власти в организации внутренней коммуникации“.

Служба коммуникации как отдельная структура будет упразднена, поскольку исчезнут функции, связанные с производством изданий „Pealinn“ и „Столица“, а также городских теленовостей, а общее число сотрудников сократится почти на две трети. В связи с ликвидацией отдела городских медиа, с 11 июля будут упразднены две должности, находящиеся в подчинении руководителя отдела, четыре рабочих места в онлайн-редакции, семь – в редакции газеты „Pealinn“, девять – в редакции газеты „Столица“, десять – в редакции телевизионных программ и шесть – в технической редакции видеопродукции. Должности руководителя отдела городских медиа и директора коммуникационной службы будут упразднены 10 августа и 31 августа соответственно.

Согласно решению горуправы, не позднее 31 мая городские медиа прекратят производство печатных изданий „Pealinn“ и „Столица“, работу порталов „Pealinn“ и „Столица“, а также производство и трансляцию телепрограмм „Новости Таллинна“ и „Minu Tallinn“. С этого момента и до 11 июля, когда начнет действовать новая структура, сотрудники городских медиа будут заниматься упорядочиванием и передачей электронных и физических архивов, а также подготовкой к реализации оборудования, которое не потребуется для будущей работы отдела.