В результате реорганизации в Таллиннской службе коммуникации будет сокращено 40 рабочих мест(6)
В соответствии с распоряжением городской управы Таллинна, 11 июля произойдет реорганизация структуры Центра стратегического управления. Она предусматривает ликвидацию отдела городских медиа (Linnameedia) и связанных с ним рабочих мест, а также службы коммуникации в качестве отдельного структурного подразделения. В результате будет сокращено 40 рабочих мест.
„Благодарю своих коллег из Linnameedia за долгие годы службы и значительный вклад в информирование жителей Таллинна, – сказала директор коммуникационной службы Таллинна Кирсти Рууль. – В дальнейшем все функции внешней и внутренней коммуникации перейдут в ведение городского отдела коммуникации, который останется основным партнером для медиаканалов и редакций, будет транслировать пресс-конференции, готовить фотоматериалы и поддерживать городские власти в организации внутренней коммуникации“.
Служба коммуникации как отдельная структура будет упразднена, поскольку исчезнут функции, связанные с производством изданий „Pealinn“ и „Столица“, а также городских теленовостей, а общее число сотрудников сократится почти на две трети. В связи с ликвидацией отдела городских медиа, с 11 июля будут упразднены две должности, находящиеся в подчинении руководителя отдела, четыре рабочих места в онлайн-редакции, семь – в редакции газеты „Pealinn“, девять – в редакции газеты „Столица“, десять – в редакции телевизионных программ и шесть – в технической редакции видеопродукции. Должности руководителя отдела городских медиа и директора коммуникационной службы будут упразднены 10 августа и 31 августа соответственно.
Согласно решению горуправы, не позднее 31 мая городские медиа прекратят производство печатных изданий „Pealinn“ и „Столица“, работу порталов „Pealinn“ и „Столица“, а также производство и трансляцию телепрограмм „Новости Таллинна“ и „Minu Tallinn“. С этого момента и до 11 июля, когда начнет действовать новая структура, сотрудники городских медиа будут заниматься упорядочиванием и передачей электронных и физических архивов, а также подготовкой к реализации оборудования, которое не потребуется для будущей работы отдела.
Начиная с 11 июля штатное расписание отдела коммуникации будет включать 21 должностную единицу, отдел будет подчиняться непосредственно городскому канцлеру. В состав отдела войдут ведущий специалист по внутренним коммуникациям, бренд-менеджер и ведущий специалист по визуальной идентичности; руководитель по связям с медиа; четыре пресс-секретаря для работы с эстоноязычными СМИ, два – с русскоязычными и один пресс-секретарь для работы англоязычными и зарубежными СМИ; два специалиста по социальным медиа; руководитель технических решений отдела коммуникаций; ведущий специалист по мультимедиа, обеспечивающий трансляцию пресс-конференций и поддержку технических решений; фоторедактор и три специалиста, которые администрируют и развивают интранет-портал и домашнюю страницу города и поддерживают работу администраторов интранет-порталов и домашних страниц городских и подведомственных учреждений; а также ведущий специалист, обеспечивающий административную поддержку. Работу этих специалистов будет координировать руководитель отдела.
Отдел коммуникации продолжит выполнять обязанности, вытекающие из Положения о Центре стратегического развития. К ним относятся планирование и организация коммуникации городской управы, курирование городских учреждений в сфере информирования общественности; информирование граждан по важным вопросам городской жизни и аспектов, касающихся их повседневней жизни; разработка единой визуальной идентичности города; участие в формировании организационной культуры и руководство внутренними городскими коммуникациями, включая администрирование и развитие интранет-портала.
В связи с расширением функций отдела, к которым добавится обеспечение техническими решениями, а также выполнение задач, до сих пор находившихся в непосредственном ведении директора службы коммуникации, будет объявлен публичный конкурс на замещение должности руководителя отдела.
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