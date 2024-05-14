Магазинному вору стало плохо – медики оказали ему помощь на месте происшествия

В Таллинне отреагировавший на сигнал тревоги патруль остановил мужчину, который пытался украсть продукты питания на сумму около пяти евро. В тот же день в другом таллиннском магазине несовершеннолетний юноша пытался украсть дымовой датчик. В обоих случаях товар вернули магазинам в первозданном виде.

В Нарве также зарегистрировано две попытки кражи. В одном случае охранник задержал женщину, которая пыталась украсть товар на общую сумму чуть более 50 евро. В другом случае были задержаны двое несовершеннолетних, которые пытались украсть товар стоимостью более пяти евро.

В Валга охранник задержал человека, пытавшегося украсть товар стоимостью 14 евро. Задержанному стало плохо, ему вызвали скорую – медики оказали человеку помощь на месте происшествия. После этого его передали полиции.

В Йыгева охранник также задержал человека, который пытался выйти из магазина, не заплатив за товар на сумму более пяти евро.

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