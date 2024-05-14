Стало известно, что появится на месте бывшего магазина Selver в Ласнамяэ

Осенью прошлого года компания Merito Partners основала фонд недвижимости Merito Self Storage Fund, который ставит перед собой целью в течение пяти лет развиться в крупнейшую в странах Балтии сеть мини-складов. К настоящему моменту фонд приобрел здание, расположенное на улице Пунане в таллиннском районе Ласнамяэ, общей площадью 1700 квадратных метров.

Небольшой склад на 400 индивидуальных боксов будет построен по адресу Пунане, 46, где раньше находился магазин Selver.

Планируется, что всего общебалтийская сеть будет включать не менее 10 000 складов.

Партнер Merito Partners Мартиньш Бауманис сообщил, что спрос на недвижимость под складирование в столицах стран Балтии превышает рыночное предложение.

Он заверил, что компания тщательно обдумала решение о строительстве первого мини-склада в Таллинне. „Мы убеждены, что расположение здания идеально подходит для хранения имущества. Оно находится в одном из самых густонаселенных районов столицы, где ежедневно проезжает почти 10 000 автомобилей“, - сказал представитель предприятия.

При строительстве складских помещений упор будет сделан на энергоэффективное строительство и инновационные технологии безопасности. Клиенты могут рассчитывать на современных технологических помощников: доступ к складу будет круглосуточным при помощи приложения для телефона, возможны варианты бесконтактной оплаты.

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