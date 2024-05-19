В чрезвычайной ситуации продуктами питания нас станут обеспечивать три крупных производителя. Они считают, что это обойдется им слишком дорого

Правительство направило в Рийгикогу подготовленные Госканцелярией поправки к Закону о чрезвычайных ситуациях. В соответствии с законопроектом к перечню 14 жизненно важных услуг, которые предусмотрены законом, добавятся еще 14: услуги аэронавигации, аэропортов, портов и общественной железной дороги, а также услуги по обеспечению медикаментами и продовольствием и услуги семейных врачей. К поставщикам жизненно важных услуг (ETO - elutähtsat teenust osutav), которых сейчас насчитывается около ста, добавится еще более 300 предприятий. Все они должны будут принять меры, чтобы соответствовать требованиями по обеспечению доступности услуг/продуктов во время объявленного в стране чрезвычайного положения.