Экономика
19.05.2024, 15:15

В чрезвычайной ситуации продуктами питания нас станут обеспечивать три крупных производителя. Они считают, что это обойдется им слишком дорого

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Раквереская продукция под торговой маркой Maag Grupp должна быть доступна населению и в случае чрезвычайной ситуации в стране.
Раквереская продукция под торговой маркой Maag Grupp должна быть доступна населению и в случае чрезвычайной ситуации в стране.
ФОТО: Lii Sammler | Delfi Meedia

Производители продуктов питания могут столкнуться с необходимостью инвестировать миллионы евро, чтобы удовлетворить потребности населения в услугах и продовольствии, если в стране возникнет чрезвычайная ситуация, пишет издание Delfi Ärileht.

Правительство направило в Рийгикогу подготовленные Госканцелярией поправки к Закону о чрезвычайных ситуациях. В соответствии с законопроектом к перечню 14 жизненно важных услуг, которые предусмотрены законом, добавятся еще 14: услуги аэронавигации, аэропортов, портов и общественной железной дороги, а также услуги по обеспечению медикаментами и продовольствием и услуги семейных врачей. К поставщикам жизненно важных услуг (ETO - elutähtsat teenust osutav), которых сейчас насчитывается около ста, добавится еще более 300 предприятий. Все они должны будут принять меры, чтобы соответствовать требованиями по обеспечению доступности услуг/продуктов во время объявленного в стране чрезвычайного положения.

В чрезвычайной ситуации обеспечивать население продовольствием должны будут компании Maag Food, Valio и Tartu Mill. Однако, для этого, вероятно, потребуются инвестиции в размере нескольких миллионов евро, кроме того, компаниям придется создавать складские запасы. Госканцелярия исходит из того, что каждое предприятие заинтересовано в том, чтобы продолжать свою деятельность, и какие меры для этого придется принять, предприятие решает само.

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