В Таиланде в аварии погиб четырехлетний мальчик из Эстонии

Издание Pattaya Mail пишет, что ребенка сбил белый внедорожник, которым управляла 45-летняя женщина. Очевидцы рассказали, что произошло.

Мальчик проживал прямо возде места происшествия. Одна девочка стала перебегать дорогу и мальчик последовал за ней. Он не заметил приближающегося внедорожника.

По словам водителя, она не ожидала, что кто-то вдруг появится на дороге. Все произошло очень быстро и сначала женщина подумала, что наехала на животное. Она и прохожие стразу же позвонили в центр экстренной помощи.

Медики приехали быстро, и ребенка доставили в больницу. Тем не менее, его травмы оказались настолько серьезными, что вскоре он скончался.

Камеры видеонаблюдения подтвердили рассказ водителя: на дорогу выбежали двое детей, девочка успела перейти на другую сторону, а мальчика сбила машина.

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