Эстонский разработчик открывает завод во Франции и инвестирует туда 600 млн евро

„Мы первая эстонская промышленная компания, которая распространила свою деятельность на две основные промышленные страны Европы: Германию и Францию. Это, несомненно, значительное достижение для нас, которое поможет проложить путь и другим эстонским фирмам, занимающимся зелеными технологиями“, – заявил генеральный директор и соучредитель Skeleton Technologies Таави Мадиберк в распространенном 14 мая пресс-релизе.

По словам Мадиберка, для размещения центра исследований и разработок супераккумуляторов и нового завода рассматривалось несколько стран, но в пользу Франции говорят ее впечатляющие шаги по перезапуску отрасли с использованием зеленых технологий.

Skeleton Technologies – основанная в Тарту в 2009 году компания. Головной офис Skeleton с инженерным центром находится в Таллинне. В число клиентов Skeleton, среди прочих, входят ведущие мировые компании автомобильной и транспортной отрасли, производители промышленного оборудования и операторы электросетей, такие как Hitachi Energy, Siemens, Honda, Skoda Electric, Shell, CAF, Martinrea и другие.

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