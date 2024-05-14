В Нурсипалу только четверть землевладельцев ударили с государством по рукам

В связи с тем, что полигон Нурсипалу, сейчас занимающий почти 3000 гектаров, будет расширен почти до 10 000 гектаров, государство скупает земельные участки в районе расширения и в непосредственной близости от полигона.

Если не считать те участки, которые государство уже выкупило, и те, что находятся в стадии продажи, насчитывается еще около десяти расположенных рядом с полигоном Нурсипалу земельных участков, собственники которых заинтересованы в их продаже государству. Несмотря на неоднократные заявления министра обороны о том, что государство заинтересовано в расположенных в непосредственной близости от полигона землях, некоторые землевладельцы сетуют на то, что процесс продажи идет очень медленно.