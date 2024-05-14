Новости Эстонии
14.05.2024, 12:36

В Нурсипалу только четверть землевладельцев ударили с государством по рукам

 
Скупка участков земли в пределах полигона Нурсипалу затянулась.
Скупка участков земли в пределах полигона Нурсипалу затянулась.
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Около 10 миллионов евро заплатило государство за более чем 50 земельных участков в Нурсипалу. С владельцами почти 150 участков еще ведутся переговоры, пишет портал Delfi.

В связи с тем, что полигон Нурсипалу, сейчас занимающий почти 3000 гектаров, будет расширен почти до 10 000 гектаров, государство скупает земельные участки в районе расширения и в непосредственной близости от полигона.

Если не считать те участки, которые государство уже выкупило, и те, что находятся в стадии продажи, насчитывается еще около десяти расположенных рядом с полигоном Нурсипалу земельных участков, собственники которых заинтересованы в их продаже государству. Несмотря на неоднократные заявления министра обороны о том, что государство заинтересовано в расположенных в непосредственной близости от полигона землях, некоторые землевладельцы сетуют на то, что процесс продажи идет очень медленно.

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