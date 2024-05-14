ГРАФИК | Численность населения Эстонии растет за счет украинцев. Рождаемость упала до рекордно низкого уровня

По словам руководителя группы статистики населения и образования Департамента статистики Терье Трасберг, в Эстонию прибыло 26 399 человек, покинуло страну 12 543 человека.

„Естественный прирост был отрицательным (-5053 человека), однако сальдо миграции осталось положительным (+13 856 человек). Численность населения Эстонии за год выросла на 8803 человека“, — сказала она и добавила, что, к сожалению, прошлый год характеризуется чрезвычайно низкой рождаемостью — родилось чуть менее 11 000 детей.

4,4% населения составляют украинцы

По словам аналитика, на рост численности населения второй год подряд наибольшее влияние оказывает иммиграция в Эстонию граждан Украины. Половина иммигрантов имели гражданство Украины, из них в Эстонии на постоянной основе остались жить 13 082 человека. За год число иммигрантов с гражданством Украины уменьшилось в два с половиной раза.

„В прошлом году Эстонию покинуло 12 543 человека, из них 1643 были гражданами Украины. По состоянию на начало 2024 года в Эстонии проживает 60 414 граждан Украины, они составляют 4,4% от всего населения. Из них 44 480 человек, т. е. три четверти (73%) прибыли в Эстонию с начала 2022 года“, — сказала она.

Рождаемость упала еще больше

В прошлом году родилось 10 949 детей, что на 697 детей меньше, чем годом ранее. Это новый самый низкий показатель рождаемости в истории демографической статистики Эстонии.

„Снижение рождаемости на протяжении нескольких лет подряд прежде всего является отражением настроений в обществе. Неуверенность в будущем, вызванная экономическим спадом и войной в Украине, снижает желание семей заводить детей“, — объяснила Трасберг и добавила, что в последние годы рождаемость снизилась почти во всех странах Европы.

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